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Житомирські комунальники почали "латати" вибоїни після зими

У Житомирі комунальники почали латати вибоїни після зими, роботи проводять три бригади управління автошляхів міста, про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради, передає "Замкова гора".

Пошкодження на дорогах міста, що виникли внаслідок коливання температур, вже ліквідовують житомирські комунальники. Латають ті місця, де є критична ситуація.

"Ми обстежили всі магістралі, вулиці та дороги, визначили основні локації, сформували перелік, а всі проблемні місця нанесли на інтерактивну карту",- говорить Констянтин Підпокровний, начальник управління транспорту та зв’язку.

Розпочали вже ремонтувати Київську, Селецьку, Вітрука, однак через погодні умови роботи призупинені, а відновити їх планують з понеділка за сприятливої ситуації з погодою.

Над ліквідацією ям працюють три бригади КП «УАШ».

Вибоїни усуваються на термін до початку поточного ремонту. У травні - липні комунальники повернуться на ці ділянки для повноцінного асфальтування.
Житомирські комунальники почали "латати" вибоїни після зими

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