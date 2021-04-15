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На Житомирщині колишній дитячий корпус протитуберкульозного диспансеру перепрофілюють під обласну дитячу інфекційну лікарню

Колишній дитячий корпус обласного протитуберкульозного диспансеру перепрофілюють на обласну дитячу інфекційну лікарню, про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент "Замкової гори" з місця події.

Роботи з реконструкції колишнього дитячого корпусу диспансеру почались у п'ятницю, нині компанія-підрядник проводить роботи з демонтажу. Всього роботи розділені на дві черги - спочатку будівельники мають повністю провести внутрішні роботи у приміщенні, а потім візьмуться за утеплення будівлі та зовнішні роботи. Майбутня дитяча інфекційна лікарня буде розрахована на 40 ліжок та буде поділена на два відділення - гострих кишкових інфекцій та повітряно крапельних інфекцій.

Вартість робіт складає 48 мільйонів гривень - за першу чергу заплатять 35 мільйонів, за другу - 13.

Повністю завершити реконструкцію планують до кінця наступного року.
На Житомирщині колишній дитячий корпус протитуберкульозного диспансеру перепрофілюють під обласну дитячу інфекційну лікарню



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