У Житомирі автомобіль повалив паркан дитячого садочка та втік з місця пригоди, про це повідомили на офіційній сторінці патрульної поліції області у ФБ, передає "Замкова гора"
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Пригода сталась вночі 13 квітня. Автомобіль повалив паркан дитячого садочка №58 на вулиці Крошенський, а потім втік з місця події.
Нині керманича авто розшукують.
"Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Житомирській області розшукує автомобіль, який підозрюється у скоєнні ДТП з уїздом, що сталася 13 квітня 2021 року на вулиці Крошенська. У зв’язку з цим, звертаємося з проханням до громадян, які мають будь-яку інформацію про дану дорожньо-транспортну пригоду або місце перебування розшукуваного транспортного засобу, повідомити за номером 102.", - повідомили у патрульній поліції.