648 нових випадків захворювання - статистика Covid-19 на Житомирщині
- 15.04.2021, 09:11,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 648 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 14 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 15.04.2021 (за минулу добу – 14 квітня) зареєстровано 648 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 79504 випадки захворювання, 58695 людей одужали, 1424 випадки закінчились летально.
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