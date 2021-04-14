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На Житомирщині 16 людей задекларували більше мільйона доходу

На Житомирщині 16 людей задекларували більше мільйона гривень доходу за 2020 рік, про це під час пресконференції повідомив заступник заступник начальника Головного управління ДПС у Житомирській області Володимир Шелест, повідомляє кореспондент "Замкової гори".

Загальна сума доходів осіб, які за 2020 рік заробили мільйон і більше складає 75,4 мільйони гривень. Майже половину від цієї суми, а це 35 млн грн. заробив житель Андрушівського району. На другому місці житель Черняхівщини із п'ятьма мільйонами. Найбільше людей, які за 2020 рік зуміли заробити більше мільйона, у самому Житомирі.

Окрім того, у податковій відзначають різке падіння кількості людей, які заробили більше мільйона гривень, відповідно і зменшилась кількість надходжень від податку на доходи фізичних осіб.

"Під час декларування за 2019 рік – податок на доходи фізичних осіб становив майже 24 мільйони, є значне падіння у порівнянні минулого року і 2020. Так більше мільйона гривень у 2019 році задекларували 114 людей, у 2020 - 16 громадян", - розповів Володимир Шелест.
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