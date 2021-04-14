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На Житомирщині через підпал сухої трави вогонь дістався до газорозподільної станції та житлових будинків

На Житомирщині через підпал сухої трави вогонь дістався до газорозподільної станції та житлових будинків, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".

13 квітня о 13:16 по лінії «101» надійшло повідомлення про займання сухостою поблизу смт Ємільчино Новоград-Волинського району. Зі слів місцевої жительки, вона вирішила спалити суху траву для подальшого випасання худоби та розвела багаття навпроти районної лікарні. Через пориви вітру площа пожежі стрімко збільшувалася.

По прибуттю чергового караулу вогнеборців площа пожежі складала 1 га території. Вогонь вже дістався газорозподільної станції та житлового сектору.

Зусиллями бійців ДСНС вже за 18 хвилин вдалося зупинити поширення пожежі на відстані менше ніж 100 метрів від газового господарства та осель місцевих жителів. Ліквідували пожежу о 14:10. Вогнеборцям вдалося не допустити збільшення площі займання.

Крім того, минулої доби на відкритій території, в межах с. Скоморохи Житомирського району, горів сухостій на площі 1 га. Зусиллями бійців ДСНС вдалося зупинити поширення полум’я за 30 м від житлового сектору.

Ще дві пожежі сухої трави ліквідовані поблизу с. Рудня Озерянська Коростенського району та Глибочок Новоград-Волинського району на загальній площі 5 га. Там також існувала загроза поширення полум’я на житловий сектор, однак бійцям ДСНС вдалося цього запобігти. Наразі обставини усіх загорянь встановлюються фахівцями.
На Житомирщині через підпал сухої трави вогонь дістався до газорозподільної станції та житлових будинків


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