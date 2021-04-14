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У Черняхові чоловік загинув, потрапивши під потяг

У Черняхові на Житомирщині загинув чоловік, який потрапив під потяг, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП, передає "Замкова гора".

Попередньо, близько 16:55 на 62 км залізничної колії Коростень-Житомир у смт Черняхові локомотивом, що рухався у напрямку м. Коростеня, було вчинено наїзд на пішохода, який раптово опинився на коліях. У результаті чоловік, 62-річний місцевий житель, загинув на місці події.

Нині всі обставини слідчі з’ясовують у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.
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