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У Житомирі викрили директора дослідної станції, який за хабарі продавав селекційну продукцію за нижчими цінами

На Житомирщині викрили посадовця регіонального підрозділу Інституту Національної академії Аграрних наук України у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Так, 13.04.2021 особу затримано під час одержання від підприємця 84 тис. грн неправомірної вигоди за реалізацію товарів селекції за нижчою ціною (одержання першої частини – 30 тис. грн оперативниками задокументовано раніше).

Цього разу зазначену суму коштів посадовець вимагав та одержав за продаж 14 тонн сортового товару на загальну суму 168 тис. грн. Фактично половину вартості планував привласнити.

За даними слідства, директор дослідної станції, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, організував схему систематичного вимагання та отримання від приватних підприємців неправомірної вигоди за реалізацію за заниженими цінами селекційних сортів овочів, що вирощуються на розсадниках.

Неправомірну вигоду вилучено. Під час проведення обшуку також вилучено кошти - першу частину раніше одержаної ним неправомірної вигоди та бухгалтерські документи, які підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Особу затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обранні запобіжного заходу.
У Житомирі викрили директора дослідної станції, який за хабарі продавав селекційну продукцію за нижчими цінами
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