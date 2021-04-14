У Коростенському районі іномарка злетіла в кювет та перекинулась, постраждали двоє людей

Двоє людей отримали травми внаслідок ДТП, що трапилась у Коростенському районі, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 квітня на автодорозі Коростень-Народичі поблизу с. Дідковичів Коростенського району. Травми отримав водій іномарки та його 17-річна пасажирка.
Попередньо, близько 10:00 водій автомобіля «Volkswagen», 22-річний житель смт Народичів, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя дороги, де сталося перевертання транспортного засобу.
У результаті ДТП водій та 17-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені до Коростенської лікарні.
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