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У Житомирі "валютникам", які збували фальшиві долари оголосили про підозру

П'ятьом "валютникам", які займались збутом фальшивих доларів, оголосили про підозру, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Поліцейські встановили причетність учасників угрупування до оборудок із підробленою валютою на території обласного центру.

Членів групи було затримано після продажу фальшивих доларів США поблизу одного з ринків Житомира.

Водночас у ході подальших слідчих та розшукових дій проведено 15 одночасних обшуків та вилучено достатньо доказів протиправної діяльності, зокрема грошові кошти у валюті та гривнях, мобільні телефони, транспортні засоби та інші речі.

У результаті 13 квітня п’ятьом жителям обласного центра, віком від 40 до 50 років, слідчі поліції повідомили про підозри у вчиненні тяжких злочинів за попередньою змовою групою осіб, тобто за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей…) Кримінального кодексу України.

Трьох чоловіків затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають та призначено ряд експертиз. Також поліцейські ініціюватимуть клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу тримання під вартою.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
У Житомирі "валютникам", які збували фальшиві долари оголосили про підозру

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