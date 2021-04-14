Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 392 випадки захворювання на Covid-19
- 14.04.2021, 09:23,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 392 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 14 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 14.04.2021 (за минулу добу – 13 квітня) зареєстровано 392 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 78856 випадків захворювання, 58199 людей одужали, 1410 випадків закінчились летально.
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