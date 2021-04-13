Житомирщина отримала 5320 доз вакцини Sinovac Biotech Ltd

За розподілом Міністерства охорони здоров’я, Житомирська область отримала 5320 доз вакцини Sinovac Biotech Ltd, про це повідомляє пресслужба Житомирської ОДА, передає "Замкова гора".
Від завтра на Житомирщині відбудуться перші щеплення пріоритетних груп зареєстрованою вакциною виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd. За розподілом Міністерства охорони здоров’я, Житомирська область отримала 5320 доз. Наразі профільне міністерство закінчило всі процеси перевірки й лабораторний контроль вакцини.
Про це повідомив начальник відділу Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Сергій Березовський.
Першу партію вакцини Coronavac використовуватимуть для вакцинації від COVID-19:
-людей з маломобільних груп населення і тих, хто за ними доглядає;
-працівників освіти, залучених до проведення ЗНО.
CoronaVac – традиційна інактивована вакцина, на основі ослабленого вірусу. ЇЇ перевага полягає в тому, що препарат надійшов в однодозових флаконах, готових до ін’єкцій та шприцами, тому під час її використання немає залишків. Умови зберігання подібні до Covishield/AstraZeneca, яка надійшла наприкінці лютого – 2-8 градусів обов’язкового температурного режиму.
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