На Житомирщині фірма із турецькими засновниками відремонтує 24 кілометри дороги за майже півмільярда гривень

На Житомирщині фірма із турецькими засновниками відремонтує кілька ділянок дороги "Ставище – Брусилів – Попільня" загальною протяжністю 24 кілометри, вартість робіт складає майже півмільярда гривень, про це йдеться на сайті Prozzorro
, передає "Замкова гора"
.
"Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-06-11 Ставище – Брусилів – Попільня на ділянках км 16+700 – км 36+420, км 43+500 – км 47+600, Житомирська область (45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)", йдеться у описі тендеру.
У тендері брали участь три фірми ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл”, ТОВ “Автомагістраль-Південь” та ТОВ “Ростдорстрой”. Переможцем торгів стала ТОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл” із пропозицією у 463 173 000,00 грн.
Зазначимо, що згідно із даними сайту Youcontrol
, підприємство зареєстроване у 2004 році. Фірма зареєстрована у Києві, а керівником та представниками є громадяни Туреччини.