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У Коростені в результаті бійки травми отримали двоє чоловіків

У Коростені двоє чоловіків отримали травми внаслідок бійки, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Близько півночі до Коростенського райуправління поліції надійшло повідомлення про пораненого чоловіка, який лежить на одній з вулиць райцентру. Відтак на місце події негайно виїхали інспектори сектору реагування та слідчо-оперативна група поліції.

Як з’ясувалось, на вулиці з травмою голови знаходився 64-річний місцевий житель. Поруч перебував ще один травмований, 38-річний коростенець. Чоловіків доставили до місцевої лікарні, де медики діагностували у них рани голови. Старшого з них ушпиталили, молодшому, після надання необхідної допомоги, призначили амбулаторне лікування.

Водночас на місці події поліцейські провели низку першочергових заходів, у тому числі опитали свідків та очевидців, вилучили речові докази. Попередньо, в одній з квартир зібралась компанія для спільного застілля. Згодом між трьома учасниками такого відпочинку виникла суперечка та вони вийшли на вулицю для з’ясування стосунків. Один з них, 44-річний місцевий житель, прихопив з собою садовий інструмент. Під час конфлікту і завдав ним травми своїм опонентам.

Відтак чоловіка доставили до Коростенського РУ поліції для з’ясування обставин події.

Попередня правова кваліфікація ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Слідчими призначено низку експертиз, після результатів яких і буде визначено остаточну правову кваліфікацію.
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