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На "Житньому" ринку затримали трьох "валютників", які збували фальшиві долари

У Житомирі на "Житньому" ринку затримали трьох чоловіків, які збували фальшиві долари, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Фальшивовалютників викрили вранці, у центрі Житомира, на території Житнього ринку, відразу після продажу ними 300 фальшивих купюр доларів США.

Наразі усіх трьох осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

За даними слідства, незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти у виді банкнот займалася група осіб, жителі Житомирщини, 1970-1980 років народження. Попередньо встановлено, що лише протягом останнього часу вони продали різним громадянам понад одну тисячу фальшивих доларів США.

Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання затриманих, встановлюється їхня причетність до скоєння інших злочинів.
На "Житньому" ринку затримали трьох "валютників", які збували фальшиві долари

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