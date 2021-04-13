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Ексголову райдержадміністрації на Житомирщині підозрюють у змові з директором підприємства, внаслідок чого розтратили 180 тис. грн бюджетних коштів

Ексголову райдержадміністрації на Житомирщині підозрюють у змові з директором підприємства, внаслідок чого розтратили 180 тис. грн бюджетних коштівКолишнього голову райдержадміністрації на Житомирщині підозрюють у розтраті бюджетних коштів у розмірі 180 тисяч гривень, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

За даними слідства, депутат райради, обіймаючи посаду очільника райдержадміністрації, з метою розтрати на користь автодорожнього товариства бюджетних коштів, у лютому 2019 року вступив у змову з директором цього товариства (до зловживань було залучено також посадову особу іншого підприємства).

Відтак завчасно знаючи, що автодорожнє товариство ніяких послуг з експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення на території Ємільчинського району не виконувало і не має намірів виконувати, все ж завірив офіційні документи з недостовірними відомостями про виконання таких робіт, на підставі чого проведені розрахунки.

Унаслідок зловживань депутата райради вчинено розтрату бюджетних коштів на суму понад 180 тис. грн.

Дорожні «відкати» бюджетних коштів викрито прокуратурою спільно з УСБУ в області.

"У понеділок, 12 квітня, Житомирською обласною прокуратурою колишньому голові райдержадміністрації, депутату райради повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться у повідомленні.
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