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У Житомирі двоє чоловіків ножем поранили водія, який зробив їм зауваження

У Житомирі двоє чоловіків ножем поранили водія, який зробив їм зауваження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Попередньо встановлено, що вчора близько 15:00 у м. Житомирі, на вулиці Бориса Тена, між потерпілим, водієм таксі, та двома перехожими виник конфлікт. Останні йшли на проїжджій частині дороги по трамвайним коліям, що заважало руху транспортних засобів. Відтак керманич автомобіля зробив чоловікам зауваження, а ті відреагували нецензурною лайкою.

Після цього між ними розпочалася суперечка, а потім і сутичка, у ході якої один з перехожих завдав водієві ножове поранення.

Травмованого, як з’ясувалось 27-річного житомирянина, каретою екстреної медичної допомоги доставили до хірургічного відділення лікарні.

Інші ж учасники події поспішили утекти геть.

На місці події працювали патрульні та поліцейські слідчо-оперативної групи Житомирського районного управління. Завдяки першочерговим заходам оперативників вдалося відтворити ймовірний шлях утечі чоловіків.

"Вилучені та проаналізовані записи відеоспостереження допомогли нам швидко встановити особи учасників події, а відтак і місця їх можливого перебування. Уже упродовж години розшуківці відпрацювали адреси проживання чоловіків та встановили їх місце знаходження", - розповів начальник Житомирського РУП Сергій Синявський.

Наразі 37-річного чоловіка, який підозрюється у нанесенні поранення потерпілому, слідчі затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Раніше він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
У Житомирі двоє чоловіків ножем поранили водія, який зробив їм зауваження
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