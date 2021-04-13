За минулу добу на Житомирщині 188 нових випадків захворювання на Covid-19
- 13.04.2021, 09:27,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 188 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 22 людини, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 13.04.2021 (за минулу добу – 12 квітня) зареєстровано 188 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 78464 випадки захворювання, 57442 людини одужали, 1397 випадків закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-