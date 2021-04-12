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Житомирянин зі старого "Москвича" за п'ять років зробив стильний хот-род (ВІДЕО)

Житомирянин Сергій Лучинський створив потужну хот-род автівку на базі 401 "Москвича" 1951 року випуску. Про це повідомляє Суспільне Житомир.

Втім, радянський легковик витвір майстра нагадує хіба що ззаду та по обрисах даху, адже під капотом колишньої малолітражки тепер знаходиться шестициліндровий двигун "BMW" потужністю 200 кінських сил. Ходова, мости, коробка передач та гальма – теж від баварського концерну.

Кореспондентам Суспільного Сергій Лучинський розповів, що стильний хот-род автомобіль – мрія його дитинства. Жартуючи зазначив, що через те, що постійно пропадав у гаражі, дружина тричі хотіла вигнати його з дому.

"Як треба було їхати на базар щось купити, а я не мав часу, бо займався цією машиною, то дружина мене сварила, – каже Сергій Лучинський. – А коли ця автівка перший раз в гаражі після зборки завелася, то дружина заплакала".

Своє дітище Сергій назвав "Shadow", що у перекладі означає тінь. Над створенням моделі він із батьком працював 5 років. Спочатку довелося повністю переварити кузов "Москвича", аби помістити у нього ходову та двигун "BMW".

      

Втім, за словами Сергія Лучинського, найскладнішими виявилися, на перший погляд, дрібниці: "Радіаторна решітка робилася шість місяців з холодильника "Донбас" . Що стосується всіх заливних бачків, то все – ручна робота, все робилося окремо під цю машину".

Автівка Сергія одразу збирає навколо себе житомирян, які проходять повз – хтось просить сфотографуватися, а хтось – завести двигун, адже і звучить "баварська шістка" по-своєму. Систему вихлопу чоловік перероблював 7 разів, аж поки автівка не зазвучала так, як хотів майстер.

Житомирянин Юрій каже, що машина дуже привертає увагу своєю незвичайністю: "Видно, що багато затрачено і коштів, і часу, і підхід творчий видно. Дуже цікаво побачити на дорогах Житомира таку автівку. Тут враження на камеру так просто не передати, це треба бачити, чути".

І хоча під капотом "Москвича" двигун, який легко може підпалити гуму, влаштовувати гонки та витискати максимум із машини Сергій Лучинський не збирається. Каже, що це машина вихідного дня, для душі, а не для гонок: "В машину досить багато вкладено і життя, і коштів, тому надміру експлуатувати її немає сенсу. Вона не зроблена, аби комусь щось доводити, вона зроблена для того, щоб радувати око".
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