В Житомирському музеї космонавтики можна побачити модель приладу, який записав перші слова з космосу (ВІДЕО)

В експозиції Національного музею космонавтики імені С. П. Корольова можна побачити модель звукозаписуючого приладу, який зафіксував перші слова людини, сказані з космосу. Оригінал пристрою містить незйомну касету – запис робили не на магнітну стрічку, а на металевий дріт товщиною 0,05 міліметра. Про це повідомляє Суспільне Житомир.
12 квітня 60 років тому з космодрому Байконур у Казахстані 27-річний космонавт Юрій Гагарін здійснив перший політ в космос. Наукова співро[media=бітниця Національного музею космонавтики імені С. П. Корольова Наталія Закревська розповіла Суспільному, що в музеї зберігають макет приладу, який записав сказані тоді Юрієм Гагаріним слова включно з його знаменитим "Поїхали!".
"У нашому музеї є спускний апарат космічного корабля "Восток" з відкритим люком, крізь який видно крісло-катапульту та манекен космонавта, – каже Наталія Закревська. – Перед обличчям космонавта – люк, з якого можна було побачити нашу планету. Приладна дошка знаходиться зверху. Саме за цією дошкою і розміщувався прилад, який записав для людства слова Юрія Гагаріна включно з його знаменитим "Поїхали!"
Зі слів Наталії Закревської, побутові магнітофони серії "Маяк", "Юпітер", "Ростов" та перший радянський відеомагнітофон "Весна" розробляли у київському Науково-дослідному інституті електромеханічних приладів. Але працював інститут далеко не тільки над розробкою побутових магнітофонів.
Одним із секретних напрямків його роботи було створення записуючої та відтворюючої апаратури для потреб космічної галузі. До цієї техніки висували суворі вимоги – вона мала витримувати лінійні перевантаження, удари, вібрації та перепади температур. В серпні 1960 року підприємству доручили створити магнітофон, який мав відправитися у космос. Колектив молодих конструкторів, вік котрих не перевищував 27 років, виконав поставлене завдання всього за три місяці.
"Минулоріч наш музей отримав від підприємства Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів 3D модель записуючого пристрою "Звезда". Також ми привезли на деякий час з музею інституту реальний записуючий пристрій "Звезда", який залишився на підприємстві в єдиному екземплярі. Пристрій містить незйомну касету. Від магнітної стрічки тоді відмовилися, тому що вона на той час була ненадійною. Запис вівся на металевий дріт, тонший за людську волосину – його товщина складала 0,05 міліметра. Касета була розрахована на 90 хвилин мовлення, всередині магнітофону вбудували систему автозапуску, яка дозволяла економити час. Тут немає динаміків та мікрофону, тому точніше буде сказати, що це чорний ящик для космічного польоту або просто записуючий пристрій" – розповідає Наталія Закревська, демонструючи оригінал записуючого пристрою.
Після польоту Юрія Гагаріна в космос на прослуховування цього запису до Москви запросили лише одного співробітника Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів. Це був Микола Тумаркін, який входив до складу групи конструкторів, котрі створили записуючий пристрій "Звезда" для космічного корабля "Восток".
"За його спогадами, голос Юрія Гагаріна був надзвичайно спокійним, але всі емоції були ще попереду, – говорить Наталія Закревська. – Коли ракета-носій вивела космічний корабель на орбіту, Юрій Гагарін сказав: "Бачу Землю, блакитний ореол, дуже красива Земля". На цьому ресурс записуючого пристрою закінчився".
На жаль, наприкінці березня 2021 року Микола Валер'янович Тумаркін пішов з життя.
Наукова співробітниця музею космонавтики каже, що вже виросло ціле покоління людей, для яких політ людини у космос – звичайна річ. "Можливо, сьогоднішні юнаки і дівчата стануть у майбутньому свідками польоту людини на Марс, але політ Юрія Гагаріна назавжди залишиться тією точкою відліку, з якої людина з істоти земної стала жителем Всесвіту", – зазначила Наталія Закревська.
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