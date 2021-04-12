Працівники житомирського СБУ викрили учасників угруповань бойовиків «Сомалі» і «Спарта»

Діяльність чотирьох учасників незаконних збройних формувань так званої «ДНР» задокументували контррозвідники житомирського управління СБУ.– повідомили в СБУ.Вони були учасниками незаконних збройних формувань, а один із них очолював бандугруповання та причетний до обстрілу позицій українських військових підрозділів у районі Авдіївки.Заходи із документування злочинів проводились Управлінням СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.