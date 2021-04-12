Працівники житомирського СБУ викрили учасників угруповань бойовиків «Сомалі» і «Спарта»
- 12.04.2021, 16:24,
- Житомирщина
Діяльність чотирьох учасників незаконних збройних формувань так званої «ДНР» задокументували контррозвідники житомирського управління СБУ.«У 2014-2017 роках четверо мешканців Донеччини приєдналися до бойовиків так званих «Сомалі» і «Спарта». Зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції»,
– повідомили в СБУ.
Вони були учасниками незаконних збройних формувань, а один із них очолював бандугруповання та причетний до обстрілу позицій українських військових підрозділів у районі Авдіївки.
Заходи із документування злочинів проводились Управлінням СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.
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