Житомирянин Артем Мельник став володарем Кубку Європи з кікбоксингу WAKO 2021 року
- 12.04.2021, 16:20,
- Житомирщина
Артем Мельник з Житомира став володарем Кубку Європи з кікбоксингу WAKO 2021 року, який проходить в Туреччині. У фінальному поєдинку він змагався з представником Королівства Йорданія, здолавши якого, здобув кубок Європи.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив
тренер Артема – заслужений тренер України В'ячеслав Гопанчук.
За його словами, змагання проходять в турецькому місті Анталія з 8 по 12 квітня. Урочиста церемонія відкриття шостих міжнародних змагань "Turkish open kikcboxing European cup" відбулася 9 квітня. Того ж дня пройшли перші поєдинки.
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