У Житомирі можуть з’явитися атракціони не гірші ніж у харківському парку Горького (ФОТО)

У Шодуарівському парку Житомира можуть з’явитися нові атракціони. Про це розповів міський голова Сергій Сухомлин.
Мер зустрівся з представником компанії «ІталПарк», яка займається постачанням та встановленням сучасних каруселей італійського та китайського виробництва.
За словами мера, розмова йшла про оновлення атракціонів у Шодуарівському парку.
“Компанія бере участь у тендерах та активно працює в Україні. Найяскравіший приклад — парк Горького в місті Харків. Наразі говорили про можливість встановлення сімейних, дитячих та екстремальних атракціонів. Розглянемо детальніші пропозиції та оновлюватимемо наші атракціони в контексті реконструкції паркової зони”, — сказав Сергій Сухомлин.
Більш детальну інформацію про можливе оновлення атракціонів міський голова пообіцяв розповісти згодом.
На фото — можливі варіанти заміни:
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