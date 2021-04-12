У Житомирі можуть з’явитися атракціони не гірші ніж у харківському парку Горького (ФОТО)

У Шодуарівському парку Житомира можуть з’явитися нові атракціони. Про це розповів міський голова Сергій Сухомлин.

Мер зустрівся з представником компанії «ІталПарк», яка займається постачанням та встановленням сучасних каруселей італійського та китайського виробництва.

За словами мера, розмова йшла про оновлення атракціонів у Шодуарівському парку.

“Компанія бере участь у тендерах та активно працює в Україні. Найяскравіший приклад — парк Горького в місті Харків. Наразі говорили про можливість встановлення сімейних, дитячих та екстремальних атракціонів. Розглянемо детальніші пропозиції та оновлюватимемо наші атракціони в контексті реконструкції паркової зони”, — сказав Сергій Сухомлин.

Більш детальну інформацію про можливе оновлення атракціонів міський голова пообіцяв розповісти згодом.

На фото — можливі варіанти заміни: