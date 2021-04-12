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COVID-19: від початку вакцинальної кампанії в Житомирській області щеплена 13 571 особа

Станом на 12 квітня від COVID-19 у Житомирській області вакциновано 13 571 особа, з яких 40 – за минулу добу 11 квітня. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Житомирської ОДА.
 
Кількість щеплених за віковим розподілом:
 
18 – 20 років: 168
 
20 – 39 років: 3 925
 
40 – 49 років: 3 043
 
50 – 59 років: 2 800
 
60 – 69 років: 2 228
 
70 – 79 років: 991
 
80 років і більше: 416
 
Кількість вакцинованих чоловіків – 7 049, жінок – 6 522.
 
Відповідно до етапів імунізації від COVID-19 та цільових груп із загальної кількості щеплених осіб у Житомирській області, зокрема вакциновано:
 
1 етап
 
працівники закладів охорони здоров’я, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19 – 1 168 осіб;
 
працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв – 182 особи.
 
2 етап
 
працівники інших закладів охорони здоров’я, які не надають допомогу хворим на COVID-19 – 1 339 осіб;
 
працівники первинної медичної допомоги – 904 особи;
 
працівники системи громадського здоров’я (РЦГЗ, інші працівники лабораторних центрів МОЗ України, лабораторій тощо) – 236 осіб;
 
працівники відомчих закладів охорони здоров’я – 110 осіб;
 
працівники приватних закладів охорони здоров’я – 531 особа;
 
працівники соціальної сфери, включаючи соціальних працівників – 895 осіб.
 
3 етап 
 
працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, Держприкордонслужба, військовослужбовці ЗСУ, МВС) – 3 162 особи;
 
учителі та інші працівники сфери освіти – 748.
 
За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено проти COVID-19 378 266 осіб, з яких 1 216 – за минулу добу 11 квітня.
 
Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 441 989 осіб.
 
Записатися до черги на вакцинацію можна трьома способами:
 
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