COVID-19: від початку вакцинальної кампанії в Житомирській області щеплена 13 571 особа

Станом на 12 квітня від COVID-19 у Житомирській області вакциновано 13 571 особа, з яких 40 – за минулу добу 11 квітня. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Житомирської ОДА.
Кількість щеплених за віковим розподілом: 18 – 20 років:
168 20 – 39 років:
3 925 40 – 49 років:
3 043 50 – 59 років:
2 800 60 – 69 років:
2 228 70 – 79 років:
991 80 років і більше:
416
Кількість вакцинованих чоловіків – 7 049, жінок – 6 522.
Відповідно до етапів імунізації від COVID-19 та цільових груп із загальної кількості щеплених осіб у Житомирській області, зокрема вакциновано: 1 етап
працівники закладів охорони здоров’я, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19 – 1 168 осіб;
працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв – 182 особи. 2 етап
працівники інших закладів охорони здоров’я, які не надають допомогу хворим на COVID-19 – 1 339 осіб;
працівники первинної медичної допомоги – 904 особи;
працівники системи громадського здоров’я (РЦГЗ, інші працівники лабораторних центрів МОЗ України, лабораторій тощо) – 236 осіб;
працівники відомчих закладів охорони здоров’я – 110 осіб;
працівники приватних закладів охорони здоров’я – 531 особа;
працівники соціальної сфери, включаючи соціальних працівників – 895 осіб. 3 етап
працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, Держприкордонслужба, військовослужбовці ЗСУ, МВС) – 3 162 особи;
учителі та інші працівники сфери освіти – 748.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено проти COVID-19 378 266 осіб, з яких 1 216 – за минулу добу 11 квітня.
Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 441 989 осіб.
Записатися до черги на вакцинацію можна трьома способами: