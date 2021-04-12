COVID-19: від початку вакцинальної кампанії в Житомирській області щеплена 13 571 особа

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Станом на 12 квітня від COVID-19 у Житомирській області вакциновано 13 571 особа, з яких 40 – за минулу добу 11 квітня. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Житомирської ОДА.Кількість щеплених за віковим розподілом:1683 9253 0432 8002 228991416Кількість вакцинованих чоловіків – 7 049, жінок – 6 522.Відповідно до етапів імунізації від COVID-19 та цільових груп із загальної кількості щеплених осіб у Житомирській області, зокрема вакциновано:працівники закладів охорони здоров’я, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19 – 1 168 осіб;працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв – 182 особи.працівники інших закладів охорони здоров’я, які не надають допомогу хворим на COVID-19 – 1 339 осіб;працівники первинної медичної допомоги – 904 особи;працівники системи громадського здоров’я (РЦГЗ, інші працівники лабораторних центрів МОЗ України, лабораторій тощо) – 236 осіб;працівники відомчих закладів охорони здоров’я – 110 осіб;працівники приватних закладів охорони здоров’я – 531 особа;працівники соціальної сфери, включаючи соціальних працівників – 895 осіб.працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, Держприкордонслужба, військовослужбовці ЗСУ, МВС) – 3 162 особи;учителі та інші працівники сфери освіти – 748.За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено проти COVID-19 378 266 осіб, з яких 1 216 – за минулу добу 11 квітня.Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 441 989 осіб.Записатися до черги на вакцинацію можна трьома способами: