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За минулу добу на Житомирщині від коронавірусу померли 12 людей

За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 12 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
 
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:

Район/містоСтатьВік
БаранівськийЖіноча62
ХорошівськийЖіноча70
КоростеньЖіноча76
ЖитомирЖіноча81
АндрушівськийЧоловіча86
Новоград-ВолинськийЧоловіча81
ЖитомирЧоловіча67
ОвруцькийЧоловіча63
РоманівськийЖіноча90
МалинськийЖіноча72
БердичівЧоловіча67
ЖитомирЧоловіча71

Наразі на Житомирщині зареєстровано 1374 летальних випадки від COVID-19 у:
 
  • Андрушівському районі – 37;
  • Баранівському районі – 37;
  • м.Бердичів – 142;
  • Бердичівському районі – 25;
  • Брусилівському районі – 10;
  • Ємільчинському районі – 41;
  • м.Житомир – 375;
  • Житомирському районі – 80;
  • м.Коростень – 88;
  • Коростенському районі – 25;
  • Коростишівському районі – 38;
  • Лугинському районі — 15;
  • Любарському районі – 12;
  • м.Малин – 46;
  • Малинському районі – 19;
  • Народицькому районі – 10;
  • м.Новоград-Волинський – 95;
  • Новоград-Волинському районі – 34;
  • Овруцькому районі – 31;
  • Олевському районі – 21;
  • Попільнянському районі – 30;
  • Пулинському районі – 16;
  • Радомишльському районі – 21;
  • Романівському районі – 30;
  • Ружинському районі – 10;
  • Хорошівському районі – 26;
  • Черняхівському районі – 35;
  • Чуднівському районі – 25.
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