За минулу добу на Житомирщині від коронавірусу померли 12 людей
- 12.04.2021, 11:06,
- Житомирщина
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 12 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1374 летальних випадки від COVID-19 у
|Район/місто
|Стать
|Вік
|Баранівський
|Жіноча
|62
|Хорошівський
|Жіноча
|70
|Коростень
|Жіноча
|76
|Житомир
|Жіноча
|81
|Андрушівський
|Чоловіча
|86
|Новоград-Волинський
|Чоловіча
|81
|Житомир
|Чоловіча
|67
|Овруцький
|Чоловіча
|63
|Романівський
|Жіноча
|90
|Малинський
|Жіноча
|72
|Бердичів
|Чоловіча
|67
|Житомир
|Чоловіча
|71
:
- Андрушівському районі – 37;
- Баранівському районі – 37;
- м.Бердичів – 142;
- Бердичівському районі – 25;
- Брусилівському районі – 10;
- Ємільчинському районі – 41;
- м.Житомир – 375;
- Житомирському районі – 80;
- м.Коростень – 88;
- Коростенському районі – 25;
- Коростишівському районі – 38;
- Лугинському районі — 15;
- Любарському районі – 12;
- м.Малин – 46;
- Малинському районі – 19;
- Народицькому районі – 10;
- м.Новоград-Волинський – 95;
- Новоград-Волинському районі – 34;
- Овруцькому районі – 31;
- Олевському районі – 21;
- Попільнянському районі – 30;
- Пулинському районі – 16;
- Радомишльському районі – 21;
- Романівському районі – 30;
- Ружинському районі – 10;
- Хорошівському районі – 26;
- Черняхівському районі – 35;
- Чуднівському районі – 25.
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