На Житомирщині за добу зареєстрували 349 нових випадків COVID-19

Через недотримання карантинних та профілактичних заходів, які є запорукою подолання пандемії, у Житомирській області стрімко зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00
12.04.2021 (за минулу добу – 11 квітня) зареєстровано 349 нових лабораторно підтверджених випадків.
Всього випадків (з наростаючим підсумком) –78276
Померло (всього) –1375
За добу надійшло повідомлення на підозру –350
Всього підозр (з наростаючим підсумком) –81011
Всього одужало –56478
Активні хворі –20423
Всього проведено ПЛР-тестувань за добу –841
Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) –211880
Всього проведено ІФА-тестувань за добу – 0
Всього проведено ІФА-тестувань ( з наростаючим підсумком) –251803
Комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради надає інформацію станом на 11 квітня
щодо заповненості ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19: у лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2:
всього ліжок – 2939
, забезпечено ліжок киснем — 2598
, з яких 1744
зайнято хворими на COVID-19 та 202
– пацієнтами з підозрою на COVID-19 (64,22%
від загальної кількості ліжок); у лікарнях резерву:
всього ліжко – 91
, забезпечено ліжок киснем — 46
, з яких 0
зайнято хворими на COVID-19 та 0
– пацієнтами з підозрою на COVID-19.