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На Житомирщині за добу зареєстрували 349 нових випадків COVID-19

Через недотримання карантинних та профілактичних заходів, які є запорукою подолання пандемії, у Житомирській області стрімко зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 

Як повідомив  директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 12.04.2021 (за минулу добу – 11 квітня) зареєстровано 349 нових лабораторно підтверджених випадків. 
 
Всього випадків (з наростаючим  підсумком) –78276
 
Померло (всього) –1375
 
За добу надійшло повідомлення на підозру –350
 
Всього підозр (з наростаючим підсумком) –81011
 
Всього одужало –56478
 
Активні хворі –20423
 
Всього проведено ПЛР-тестувань за добу –841
 
Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) –211880
 
Всього проведено ІФА-тестувань за добу – 0
 
Всього проведено ІФА-тестувань ( з наростаючим підсумком) –251803
 
Комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради надає інформацію станом на 11 квітня щодо заповненості ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19:
 
у лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2: всього ліжок – 2939, забезпечено ліжок киснем — 2598, з яких 1744 зайнято хворими на COVID-19 та 202 – пацієнтами з підозрою на COVID-19 (64,22% від загальної кількості ліжок);
 
у лікарнях резерву: всього ліжко – 91, забезпечено ліжок киснем — 46, з яких зайнято хворими на COVID-19 та – пацієнтами з підозрою на  COVID-19.
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