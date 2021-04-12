На Житомирщині за добу зареєстрували 349 нових випадків COVID-19

Через недотримання карантинних та профілактичних заходів, які є запорукою подолання пандемії, у Житомирській області стрімко зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом12.04.2021 (за минулу добу – 11 квітня) зареєстровано 349 нових лабораторно підтверджених випадків.Всього випадків (з наростаючим підсумком) –Померло (всього) –За добу надійшло повідомлення на підозру –Всього підозр (з наростаючим підсумком) –Всього одужало –Активні хворі –Всього проведено ПЛР-тестувань за добу –Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) –Всього проведено ІФА-тестувань за добу –Всього проведено ІФА-тестувань ( з наростаючим підсумком) –Комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради надає інформаціющодо заповненості ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19:всього ліжок –, забезпечено ліжок киснем —, з якихзайнято хворими на COVID-19 та– пацієнтами з підозрою на COVID-19 (від загальної кількості ліжок);всього ліжко –, забезпечено ліжок киснем —, з якихзайнято хворими на COVID-19 та– пацієнтами з підозрою на COVID-19.