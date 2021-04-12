У кафе та ресторанах Житомира відкриють літні майданчики

Виконавчий комітет міської ради погодив розміщення відкритих майданчиків 16-м суб’єктам господарювання. Дозвіл надано на два місяці з метою перевірки, наскільки підприємці будуть дотримуватися усіх норм.каже міський голова Сергій Сухомлин.Підприємців зобов’яжуть дотримуватися протиепідемічних правил та розміщувати майданчики виключно у межах фасаду стаціонарного закладу ресторанного господарства з збереженням вільних проходів, проїздів у вхідні брами будинків. Також серед вимог - озеленення території літньої тераси та небрендовані меблі з натуральних матеріалів.