Смертельна розправа у Житомирі: чоловік побив та втопив у канаві приятеля

Між 48-річним житомирянином та його приятелем, які розпивали у нього вдома до півночі спиртні напої, виникла суперечка, під час якої господар вирішив «вгамувати» гостя, застосовуючи фізичну силу.Спочатку вдарив його ногою, а потім, знайшовши дерев’яний держак від сокири, жорстоко побив чоловіка, відтягнув з двору до канави з водою та втопив. Аби приховати скоєний злочин, тіло прикидав гілками.У суді свою вину визнав не повністю – лише у частині залишення потерпілого у небезпеці та нанесення йому ударів.