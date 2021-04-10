У Житомирі в рамках акції почали висадку 1000 дерев

Від самого ранку У Житомирі стартувала масштабна висадка дерев. Площа Польова, бульвар Польський, Гідропарк поповнилися новими липами, горобинами, катальпами, кленами, соснами, грабами, про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради, передає "Замкова гора".
На головних локаціях висадки до екологічної акції долучилося близько двох сотень охочих, серед яких – чимало дітей. Багато хто з дітлахів садить сьогодні своє перше дерево.
Зі слів міського голови Сергія Сухомлина, екологічна акція такого масштабу відбувається у Житомирі вперше, і було б чудово, аби вона прижилася серед житомирян.
"Вдячний всім, хто долучився. #Дереводень показав, що житомиряни, об’єднавшись гарними вчинками, можуть бути прикладом для інших. Тільки від ОСББ ми отримали 400 заявок. А тому надали їм додаткову комунальну техніку … Окрема подяка обласному управлінню лісового господарства, які відгукнулися на наше прохання та надали майже 500 саджанців", - каже міський голова.
Дереводень - це своєрідний челендж: кожен, посадивши дерево, може викласти фото та передати ланцюжок іншим. Житомир свою естафету передав великим промисловим містам - Миколаєву та Дніпру.
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