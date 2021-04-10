За минулу добу на території області 560 нових випадків Covid-19
- 10.04.2021, 10:05,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 560 нових випадків захворювання на Covid-19, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 18 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 10.04.2021 (за минулу добу – 09 квітня) зареєстровано 560 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 77493 випадки захворювання, 56192 людини одужали, 1353 випадки завершились летально.
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