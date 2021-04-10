На Житомирщині розслідують справу щодо поширення та пропаганду 67-річним чоловіком комуністичної символіки

На Житомирщині 67-річному чоловіку повідомили про підозру у у публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму та поширенні її у мережі Інтернет (ч. 2 ст. 436-1 КК України), про це повідомляє пресслужба прокуратури області, передає "Замкова гора"
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За даними слідства, місцевий житель, 1954 року народження, порушив вимоги Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Прихильник забороненого законом режиму, використовуючи свою персональну сторінку у соцмережі Facebook, поширював цитати та зображення лідерів тоталітарного режиму, а також зображення нагород, відео, гімн тощо. Зокрема, протягом жовтня-листопада 2019 року на своєму акаунті розмістив понад 30 повідомлень.
Висновками лінгвістичної експертизи підтверджено, що повідомлення містять ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму та елементів комуністичної ідеології, заборонених чинним законодавством України.
Незаконні дії викрито прокуратурою спільно з УСБУ в області.
Санкцією зазначеної статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.