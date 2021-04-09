Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:18 – В Африці стратили 12 іноземців, їх знайшли без голів і з зв’язаними руками 
  • 09:14 – У Північній Ірландії поліція застосувала водомети проти учасників вуличних заворушень 
  • 09:10 – На Донбасі бойовики 15 разів порушували "тишу", один український військовий загинув 
  • 09:07 – США відправлять військові кораблі в Чорне море для демонстрації своєї підтримки України 
  • 09:04 – Справа про хабарництво в ОАСК: суд арештував брата судді Вовка 

З 19 квітня підприємці можуть подавати заяви для отримання 8 тисяч компенсації від держави - міськрада

З 19 квітня житомирські підприємці можуть подавати заяви із відповідним пакетом документів для отримання 8 тисяч гривень компенсації від держави, про це йдеться на офіційному сайті Житомирської міської ради, передає "Замкова гора".

Сьогодні, 09 квітня 2021 року, набрав чинності Закон України «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2». Перебіг строку подачі заяви для звернення за виплатою допомоги року починається через 10 днів з дня набрання чинності Закону. Наразі очікується публікація постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму звернення та надання одноразової допомоги застрахованим особам.

"Термін подачі заяви про надання допомоги застрахованим особам, тобто ФОПам та найманим працівникам, становить 30 днів із дня запровадження додаткових карантинних обмежень. Однак Житомир вже більше місяця у «червоній» зоні, відповідно регулятор для таких випадків додав 10 днів, щоб люди встигли зібрати необхідний пакет документів і розпочали подавати заяви з 19 квітня на отримання разової компенсації. А ми наразі відпрацьовуємо порядок, аби підприємці Житомирської ОТГ могли отримати додаткову фінансову підтримку з місцевого бюджету", - каже перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» "Червона зона" на Житомирщині: хто та як зможе отримати 8000 карантинних гривень
» Зареєструватися на отримання карантинних 8 тисяч можна буде з наступного тижня, - Шмигаль
» Ситуація по коронавірусу в Житомирській області станом на 27 квітня 2020 року
» З 1 травня дозволять працювати перукарням та ринкам. Умови дозволу
» На Житомирщині попереджено зменшення майже на 40 га земель лісового фонду для розробки піщаного кар’єру
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
На Донбасі бойовики 15 разів порушували "тишу", один український військовий загинув
США відправлять військові кораблі в Чорне море для демонстрації своєї підтримки України
Справа про хабарництво в ОАСК: суд арештував брата судді Вовка
Українка Деха стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики в Москві
Локдаун у Львові: посилений карантин подовжили ще на тиждень
В Африці стратили 12 іноземців, їх знайшли без голів і з зв’язаними руками
У Північній Ірландії поліція застосувала водомети проти учасників вуличних заворушень
США підготували два пакети санкцій проти Північного потоку-2 — ЗМІ
У Туреччині розбився військовий літак
У Римі демонстранти вступили в сутичку з поліцією через посилення карантину
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора