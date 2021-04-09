З 19 квітня підприємці можуть подавати заяви для отримання 8 тисяч компенсації від держави - міськрада
- 09.04.2021, 18:05,
- Житомирщина
З 19 квітня житомирські підприємці можуть подавати заяви із відповідним пакетом документів для отримання 8 тисяч гривень компенсації від держави, про це йдеться на офіційному сайті Житомирської міської ради, передає "Замкова гора"
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Сьогодні, 09 квітня 2021 року, набрав чинності Закон України «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2». Перебіг строку подачі заяви для звернення за виплатою допомоги року починається через 10 днів з дня набрання чинності Закону. Наразі очікується публікація постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму звернення та надання одноразової допомоги застрахованим особам.
"Термін подачі заяви про надання допомоги застрахованим особам, тобто ФОПам та найманим працівникам, становить 30 днів із дня запровадження додаткових карантинних обмежень. Однак Житомир вже більше місяця у «червоній» зоні, відповідно регулятор для таких випадків додав 10 днів, щоб люди встигли зібрати необхідний пакет документів і розпочали подавати заяви з 19 квітня на отримання разової компенсації. А ми наразі відпрацьовуємо порядок, аби підприємці Житомирської ОТГ могли отримати додаткову фінансову підтримку з місцевого бюджету", - каже перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська.
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