На Житомирщині двоє засуджених налагодили продаж наркотиків ув'язненим

На Житомирщині викрили двох засуджених, які перебуваючи у виправній колонії, регулярно отримували наркотики та в подальшому продавали їх ув'язненим установи, про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає "Замкова гора".
Відомо, що до злочину причетні двоє засуджених віком 34-х та 37-ми років, які наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину та за наркозлочини. Вони безпосередньо отримували від інших учасників угруповання пакунки з наркотиками шляхом так званих «перекидів» через стіни установи. У подальшому вони за окрему плату розповсюджували їх серед інших ув’язнених. Клієнти переводили гроші на банківський рахунок одного з учасників групи, які потім він надсилав організаторці.
Працівники поліції провели санкціоновані обшуки у приміщенні виправної колонії у безпосередніх фігурантів. У результаті вилучили згортки з метадоном і амфетаміном, а також записи з «чорновою» бухгалтерією.
На даний час триває подальше досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
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