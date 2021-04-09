119 майбутніх поліцейських стали випускниками центру підготовки поліції

Понад сотня поліцейських з різних областей України вдало завершили фахову підготовку та отримали дипломи про її проходження в Житомирському навчальному центрі, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
4 поліцейських взводи, а це 119 правоохоронців, серед яких кінологи, інспектори сектору реагування патрульної поліції та підрозділів превентивної діяльності, вже за декілька днів розпочнуть свою службу у різних областях держави. Сьогодні вони вдало пройшли усі випробування та склали підсумкові іспити. Серед випускників і 16 поліцейських-земляків, які й надалі служитимуть у підрозділах Житомирщини.
Під час заходу поліцейські-кінологи, які щойно завершили навчання, продемонстрували навички своїх чотирилапих підопічних по затриманню правопорушників та виконанню інших команд, сформовані за пів року тренувань.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.