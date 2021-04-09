На Житомирщині оголосили тендер на реконструкцію стадіону у Олевську - за майже 37 мільйонів гривень

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації оголосив тендер на реконструкцію стадіону "Колос" у Олевську, на роботи планують витратити майже 37 мільйонів гривень, відповідний тендер опублікований на ProZorro, передає "Замкова гора".
Відповідно до технічних завдань переможець тендеру має провести роботи з облаштування футбольного поля, бігових доріжок, водопроводу, каналізації, електромережі тощо.
Згідно з умовами тендеру, роботи мають бути виконані до 20 грудня 2022 року. Джерело фінансування – державний бюджет України.
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