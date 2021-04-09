У Житомирі фахівці рибоохоронного патруля знищили більш як півтисячі заборонених знарядь рибальства, з них майже 17 кілометрів сіток

У Житомирі фахівці рибоохоронного патруля знищили більш як півтисячі заборонених знарядь лову рибу, з них майже 17 кілометрів сіток, повідомляє кореспондент "Замкової гори".
Всі ці знаряддя лову вилучались упродовж останніх півроку, зараз за рішенням суду вони підлягають знищенню. Серед знищеного приладдя так звані "заборчики", остроги, ятіри та сітки.
"Сьогодні знищуємо 521 одиницю заборонених знарядь лову, з них 338 сіток загальною протяжністю понад 17000 метрів. Знищення буде проводитись шляхом механічного пошкодження, з подальшою передачею на підприємство для утилізації", - зазначила головна державна інспекторка Житомирського рибоохоронного патруля Ольга Грищенко.
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