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У Житомирі за майбутні платні майданчики для паркування відповідатиме КП "Житомиртранспорт"

Проєктну документацію для організації платних паркувальних майданчиків у Житомирі передали на баланс КП "Житомиртранспорт", відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради, передає "Замкова гора".

"Передати проєктну документацію організації місць паркування в м. Житомирі з балансу управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради на баланс КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради згідно з додатком. Приймання-передачу зазначеної документації провести відповідно до чинного законодавства України. Визначити КП "Житомиртранспорт" міської ради балансоутримувачем майданчиків для паркування.", - йдеться у проєкті рішення.

Окрім того, у додатку до проєкту рішення вже визначені адреси майданчиків, які мають проєктну документацію.

вул. Небесної Сотні, 8-10
вул. Небесної Сотні, 12-16
вул. Небесної Сотні, 21-23
вул. Хлібна, 11-15
вул. Хлібна, 17-19
вул. Хлібна, 21-23а
вул. Хлібна, 25-27
площа Житній ринок, 1-3
вул. Гоголівська, 1-7
вул. Домбровського, 25-29
вул. Покровська, 54-56
вул. Тараса Бульби-Боровця, 25-29
вул. Львівська
майдан Перемоги
вул. Івана Кочерги, 1-5
вул. Довженка, 39-54
вул. Коцюбинського
вул. Івана Франка
вул. В. Чорновола
вул. Новий Бульвар
вул. С. Ріхтера, 1-17
вул. Шевченка, 21-23
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