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У Житомирі водій транспортної компанії викрав 600 літрів пального, а після продажу викраденого поїхав розважатись до столиці

У Житомирі водій транспортної компанії викрав 600 літрів пального, а потім, продавши викрадене, поїхав розважатись до столиці, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

До поліції звернувся директор однієї з транспортних компаній обласного центру із повідомленням про зникнення його працівника та транспортного засобу. Попередньо, 40-річний водій на вантажному автомобілі виїхав для доставки товару в іншу область, проте до місця призначення не прибув та на неодноразові дзвінки керівництва не відповідав.

Згодом вантажівку знайшли на одній зі стоянок неподалік обласного центру. Як вдалось встановити, зниклий водій злив з автомобіля близько 600 л пального та після того більше не з’являвся.

Надалі правоохоронці з’ясували, що чоловік, який проживає у с. Денишах Житомирського району, продав паливні матеріали односельцям. Сам же з вирученими коштами вирушив розважатися з друзями до м. Києва. А після повернення змушений був давати пояснення правоохоронцям.

Попередня кваліфікація події – ст. 185 (Крадіжка) КК України. Законодавством таємне викрадення чужого майна карається штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.
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