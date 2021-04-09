Електрифікація залізничної ділянки "Житомир-Новоград-Волинський" дозволить перенаправити через Житомир 10 пасажирських поїздів - міністр
- 09.04.2021, 09:28,
- Житомирщина
У рамках програми розвитку залізничної галузі цьогоріч передбачені бюджетні призначення на суму 4 млрд грн для оновлення рухомого складу і модернізацію залізничної інфраструктури. Зокрема у планах розблокувати пасажирські перевезення з Черкас та Житомира, про це повідомляє пресслужба Кабміну, передає "Замкова гора"
.
"Цього року для розвитку залізничної галузі передбачені бюджетні призначення загального фонду в обсязі понад 4 млрд грн. на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів і модернізацію залізничної інфраструктури. Зокрема, планується розблокувати залізничні пасажирські перевезення з двох обласних центрів — це Черкаси та Житомир, завдяки електрифікації двох залізничних ділянок. Електрифікація залізниці Житомир — Новоград-Волинський дозволить через Житомир перенаправити 10 наявних пасажирських поїздів. Це забезпечить зв'язок Житомира з 19 обласними центрами України, зокрема з Лисичанськом та Краматорськом", - йдеться у повідомленні.
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