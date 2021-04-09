За минулу добу на Житомирщині зафіксували 647 нових випадків захворювання на Covid-19
- 09.04.2021, 09:21,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 647 нових випадків захворювання на Covid-19, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 10 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 09.04.2021 (за минулу добу – 08 квітня) зареєстровано 647 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 76933 випадки захворювання, 55857 людей одужали, 1335 випадків завершились летально.
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