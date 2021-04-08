У Житомирі за день планують висадити 1000 дерев

У Житомирі в рамках акції «Zhytomyr City Challenge» планують висадити 1000 дерев, про це повідомляє Житомирська міська рада, передає "Замкова гора"
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Житомиряни зможуть долучитися до акції та посадити своє дерево. Найбільші локації #Дереводня — площа Польова, 8 та бульвар Польський. Ми садимо ялинки, дуби, граб, горобину, клени, липи та катальпи.
Лісівники Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства вже доєдналися до Дереводня: вони надають свій посадковий матеріал - молоді лісові культури.
Цього дня десятки нових насаджень прикрасять 400 прибудинкових територій ОСББ, а саджанці для них надає КП «Зеленбуд».
"Дереводень — перша частина акції «Zhytomyr City Challenge», у рамках якої наше місто ставатиме чистішим, екологічнішим та красивішим", - йдеться у повідомленні.