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У Житомирі на Новому бульварі планують встановити арковий фонтан та лавки з підсвіткою

У міській раді Житомира обіцяють, що незабаром Новий бульвар стане новим рекреаційним "магнітом" Житомира - тут побудують арковий фонтан та мають встановити лавки з LED-підсвіткою, про це повідомляють у пресслужбі Житомирської міської ради, передає "Замкова гора".

На Новому Бульварі завершився демонтаж старого фонтану. Наразі тут проводять комунікації до майбутнього аркового водограю.

"Конструкція майбутнього аркового фонтану буде дуже схожою на ту, що представлена в ескізних намірах", - каже головна архітекторка Ольга Бронштейн.

Лавки для Нового Бульвару теж замовили - всі вони будуть з LED - підсвіткою, частина обов’язково матиме спинки. Значна увага приділяється озелененню території. Зокрема, висаджуємо катальпи, клени, глід та сакуру. Поблизу "Чорного тюльпану" з’явиться чорна береза.
У Житомирі на Новому бульварі планують встановити арковий фонтан та лавки з підсвіткою


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