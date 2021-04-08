Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 14:30 – Локдаун у Львові: посилений карантин подовжили ще на тиждень 
  • 14:28 – Україна направила у Гаагу дані про воєнні злочини РФ під час Іловайського котла та боїв за Донецький аеропорт 
  • 12:59 – Аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували на "Дніпро" 
  • 10:07 – Максим Степанов: перші поставки вакцин Pfizer очікуються у травні-червні 
  • 09:31 – США підготували два пакети санкцій проти Північного потоку-2 — ЗМІ 

У Житомирському районі виявили КамАЗ завантажений нелегальним лісом

Автомобіль, водій якого незаконно перевозив деревину, поліцейські зупинили увечері 7 квітня поблизу села Іванівки Житомирського району. Транспортний засіб правоохоронці вилучили, розпочато досудове розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Близько 18 години поліцейські сектору реагування Житомирського району неподалік с. Іванівки помітили вантажний автомобіль КАМАЗ, який зупинили для перевірки. За кермом перебував 36-річний житель обласного центру.

Під час огляду транспортного засобу у кузові правоохоронці виявили близько 8,5 кубометрів деревини. У ході спілкування з поліцейськими, керманич надав їм документи на ліс, проте ані порода деревини, ані її розміри не співпадали з вантажем.

Тож обставини події задокументували працівники слідчо-оперативної групи. Автомобіль із деревиною поліцейські вилучили.

Попередня правова кваліфікація події – ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України. Нині правоохоронці проводять необхідні перевірки.

Законодавством таке правопорушення карається штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.
У Житомирському районі виявили КамАЗ завантажений нелегальним лісом
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині затримали фуру із лісом без документів
» На Житомирщині поліцейські вилучили понад 2 тонни бурштину
» У Коростишеві знову виявили фуру, яка перевозила незаконно добутий пісок
» На Житомирщині виявили керманича авто без водійського посвідчення, а його пасажира - з амфетаміном
» У Бердичеві поліцейські затримали керманича авто зі зброєю
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Локдаун у Львові: посилений карантин подовжили ще на тиждень
Україна направила у Гаагу дані про воєнні злочини РФ під час Іловайського котла та боїв за Донецький аеропорт
Аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували на "Дніпро"
Максим Степанов: перші поставки вакцин Pfizer очікуються у травні-червні
142 млн збитків: екскерівнику Одеського морпорту повідомили про підозру
США підготували два пакети санкцій проти Північного потоку-2 — ЗМІ
У Туреччині розбився військовий літак
У Римі демонстранти вступили в сутичку з поліцією через посилення карантину
Протести через локдаун у Римі закінчилися сутичками з поліцією
У США закликали Росію знизити градус напруги у відносинах з Україною
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора