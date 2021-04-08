У Житомирському районі виявили КамАЗ завантажений нелегальним лісом

Автомобіль, водій якого незаконно перевозив деревину, поліцейські зупинили увечері 7 квітня поблизу села Іванівки Житомирського району. Транспортний засіб правоохоронці вилучили, розпочато досудове розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Близько 18 години поліцейські сектору реагування Житомирського району неподалік с. Іванівки помітили вантажний автомобіль КАМАЗ, який зупинили для перевірки. За кермом перебував 36-річний житель обласного центру.
Під час огляду транспортного засобу у кузові правоохоронці виявили близько 8,5 кубометрів деревини. У ході спілкування з поліцейськими, керманич надав їм документи на ліс, проте ані порода деревини, ані її розміри не співпадали з вантажем.
Тож обставини події задокументували працівники слідчо-оперативної групи. Автомобіль із деревиною поліцейські вилучили.
Попередня правова кваліфікація події – ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України. Нині правоохоронці проводять необхідні перевірки.
Законодавством таке правопорушення карається штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.
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