На Житомирщині проти коронавірусу вакцинувались майже 12 тисяч людей

Станом на 08 квітня від COVID-19 у Житомирській області вакциновано 11 891 особа, з яких 460 – за минулу добу 07 квітня, про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Житомирської ОДА, передає "Замкова гора"
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Кількість щеплених за віковим розподілом:
18 – 20 років: 145
20 – 39 років: 3 453
40 – 49 років: 2 797
50 – 59 років: 2 537
60 – 69 років: 1 920
70 – 79 років: 778
80 років і більше: 261
Кількість вакцинованих чоловіків – 6 152, жінок – 5 739.
Відповідно до етапів імунізації від COVID-19 та цільових груп із загальної кількості щеплених осіб у Житомирській області, зокрема вакциновано:
1 етап
працівники закладів охорони здоров’я, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19 – 1 141 осіб;
працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв – 180 осіб.
2 етап
працівники інших закладів охорони здоров’я, які не надають допомогу хворим на COVID-19 – 1 260 осіб;
працівники первинної медичної допомоги – 862 особи;
працівники системи громадського здоров’я (РЦГЗ, інші працівники лабораторних центрів МОЗ України, лабораторій тощо) – 231 осіб;
працівники відомчих закладів охорони здоров’я – 110 осіб;
працівники приватних закладів охорони здоров’я – 497 осіб;
працівники соціальної сфери, включаючи соціальних працівників – 756.
3 етап
працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, Держприкордонслужба, військовослужбовці ЗСУ, МВС) – 2 742;
учителі та інші працівники сфери освіти – 704.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено проти COVID-19 334 578 осіб, з яких 14 313 – за минулу добу 07 квітня.
Станом на 07 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 425 946 осіб.