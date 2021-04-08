На Житомирщині викрили канал нелегального збуту за кордон бурштину, під час обшуків вилучили понад півсотню кілограмів сирцю

На Житомирщині викрили нелегальний канал оптових поставок бурштину за кордон, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає "Замкова гора".
На Житомирщині співробітники Служби безпеки України викрили підприємця-активного учасника угруповання, яке займається оптовим збутом за кордон відбірного бурштину-сирцю. За оперативними даними, серед клієнтів «бурштинового бізнесмена» - фігуранти раніше відкритих СБУ кримінальних проваджень, які займаються скупкою янтарю, обробкою і нелегальним вивезенням виробів і прикрас із «сонячного каменю» до країн Східної Азії.
У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні правоохоронці провели санкціонований обшук у домоволодінні приватного підприємця у Новограді-Волинському. Правоохоронці вилучили: 56 кілограмів бурштину-сирцю, розфасованого на фракції, мінімальною оціночною вартістю 215 тисяч гривень; знаряддя для прийому-скупки бурштину; чорнові записи ділка.
Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до незаконного промислу.
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