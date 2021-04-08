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869 нових випадків захворювання - статистика Covid-19 на Житомирщині

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 869 нових випадків захворювання на Covid-19, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 20 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 08.04.2021 (за минулу добу – 07 квітня) зареєстровано 869 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 76286 випадків захворювання, 55459 людtq одужали, 1325 випадків завершились летально.
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