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У Житомирі Ланос "наздогнав" маршрутку, обійшлося без постраждалих

У Житомирі сьогодні вдень сталась ДТП за участі легковика "Ланос" та маршрутки "Рута", обійшлося без постраждалих, цю інформацію кореспонденту "Замкової гори" підтвердила речниця патрульної поліції області Тетяна Носадчук.

Аварія сталась в районі вулиці Перемоги 89 поблизу польського кладовища. Попередньо відомо, що водій Ланоса не врахував дорожню обстановку та "наздогнав" маршрутку, яка їхала попереду. Від удару передня частина Ланоса отримала значні пошкодження, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На водія легковика патрульні поліцейські склали протокол за ст. 124 КУпАП.
У Житомирі Ланос "наздогнав" маршрутку, обійшлося без постраждалих


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