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Як та коли зміниться ціна на газ для жителів Житомирщини

Тарифи на газ в Україні зміняться на ринкові з травня. Відтепер побутовим споживачам запропонують базові річні та комерційні контракти на постачання газу. Ці та інші зміни на ринку газу для населення передбачені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), - повідомляє BBC.

Відтепер споживачі матимуть змогу купувати газ за фіксованою ціною, яка не змінюватиметься впродовж року — від 1 травня поточного року до 30 квітня наступного. Цю ціну постачальники газу мають оприлюднити до 25 квітня. Також постачальники можуть запропонувати споживачам комерційні контракти, умови яких відрізнятимуться від базових.

Так, базова річна пропозиція діятиме від 1 травня до 30 квітня, незалежно від того, коли сам споживач підписав контракт. Упродовж цього часу постачальник не має права змінювати ціну, крім як у бік зменшення. Базові річні контракти запропонують споживачам автоматично.

Натомість ціна газу буде «середньою» і визначатиметься постачальниками газу на основі форвардних контрактів, тобто контрактів, укладених наперед, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, у контрактах з 1 травня українці побачать ціни «на рівні 8 і більше гривень за кубометр». Це значно більше, ніж 6,99 грн за куб, якими із лютого до січня уряд обмежив постачальників газу.

Нагадаємо, що субсидії на газ для населення на наступний опалювальний сезон в уряді розрахують після того, як газопостачальні компанії розроблять річні тарифні пакети. У Міністерстві соціальної політики України повідомили, що чекають від постачальників газу населенню пропозицій щодо обов’язкового річного продукту. Він покликаний згладити коливання ціни впродовж року.

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