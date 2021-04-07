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У Житомирі поліція провела перевірки ринків та магазинів на предмет дотримання карантинних обмежень,за день склали майже три десятки протоколів

У Житомирі 6 квітня поліцейські розпочали додаткові профілактичні заходи, спрямовані на зниження вуличної злочинності та попередження правопорушень. Особливу увагу поліцейські приділяли дотриманню суб’єктами господарювання та громадянами встановлених державою обмежень під час карантину, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Понад 120 поліцейських патрулювали вулиці обласного центру, проводили відповідні перевірки та роз’яснювальну роботу серед населення.

Упродовж минулої доби вони перевірили понад 260 об’єктів господарювання та понад 20 ринків і торгівельно-розважальних закладів.

"Більшість наших громадян дотримуються встановлених вимог карантину. За минулу добу ми виявили 8 порушень, передбачених ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП, тобто суб’єктами господарської діяльності та склали відповідні матеріали. Водночас під час патрулювання поліцейські продовжують нагадувати громадянам про необхідність дотримання обмежень та рекомендацій органів охорони здоров’я", - прокоментував начальник Житомирського РУ поліції Сергій Синявський.

Утім 20 житомирян все ж не вважали за потрібне дослухатись до зауважень та відверто ігнорували вимогу щодо перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті у вдягнутих засобах індивідуального захисту, що закривають ніс та рот. Відтак поліцейські склали відповідні матеріали про адміністративні правопорушення. Нагадаємо, що частиною 2 ст. 44-3 КУпАП за такі дії передбачено накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Серед інших виявлених поліцейськими правопорушень - публічне розпиття спиртних напоїв та куріння у громадських місцях, кілька випадків дрібного хуліганства тощо.

Нині превентивні заходи продовжуються в обласному центрі та 7 квітня розпочалися й у м. Коростені.

У Житомирі поліція провела перевірки ринків та магазинів на предмет дотримання карантинних обмежень,за день склали майже три десятки протоколів

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