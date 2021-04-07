У Коростені нетверезий водій елітної іномарки збив пішохода та втік з місця ДТП

У Коростені водій іномарки збив пішохода та втік з місця події, керманича авто затримали через півгодини, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Тіло чоловіка на узбіччі дороги знайшли перехожі, вони і викликали на місце поліцію. У ході огляду тіла загиблого виявилось, що його травми характерні для пошкоджень, отриманих внаслідок ДТП.
На місці працювала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Під час огляду інспектори виявили уламки окремих деталей автомобіля – дзеркала та бампера. Завдяки цьому спочатку встановили колір, а потім і марку транспортного засобу.
"Водночас наявну інформацію про дорожньо-транспортну пригоду відразу передали усім нарядам, що працювали у цей час у місті та районі. Поліцейські однієї з груп реагування, які повертались з відпрацювання виклику у селі, звернули увагу на зустрічний автомобіль, що рухався за містом у напрямку Житомира та мав механічні пошкодження. Поліцейські розвернулись та наздогнали «Акуру». Водій, за зовнішніми ознаками, перебував у стані сп’яніння і стверджував, що не розминувся зі стовпом на узбіччі дороги", - прокоментував начальник Головного управління Національної поліції Житомирщини Юрій Олійник.
За таких обставин водія, як з’ясувалось 35-річного жителя Житомирського району, доставили до районного управління для встановлення та перевірки усіх обставин. Автомобіль з механічними пошкодженнями вилучено для проведення відповідних експертних досліджень.
Зібрані поліцейськими речові докази та інші свідчення вказують на причетність чоловіка до названої дорожньо-транспортної пригоди. Наразі досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.
Загиблому хлопцеві було 28 років і він був жителем Коростеня.
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