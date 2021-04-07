Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 13:54 – Зареєструватися на отримання карантинних 8 тисяч можна буде з наступного тижня, - Шмигаль 
  • 13:49 – Зеленський звільнив одразу шістьох українських послів: в МЗС назвали причину 
  • 10:45 – Протести через локдаун у Римі закінчилися сутичками з поліцією 
  • 10:43 – Майже $4 мільйони та антикваріат: НАБУ та САП провели обшуки у брата голови ОАСК Вовка 
  • 09:26 – Зеленський підписав закон про виплату 8 тисяч ФОПам у "червоних" зонах 

У Коростені нетверезий водій елітної іномарки збив пішохода та втік з місця ДТП

У Коростені водій іномарки збив пішохода та втік з місця події, керманича авто затримали через півгодини, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Тіло чоловіка на узбіччі дороги знайшли перехожі, вони і викликали на місце поліцію. У ході огляду тіла загиблого виявилось, що його травми характерні для пошкоджень, отриманих внаслідок ДТП.

На місці працювала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Під час огляду інспектори виявили уламки окремих деталей автомобіля – дзеркала та бампера. Завдяки цьому спочатку встановили колір, а потім і марку транспортного засобу.

"Водночас наявну інформацію про дорожньо-транспортну пригоду відразу передали усім нарядам, що працювали у цей час у місті та районі. Поліцейські однієї з груп реагування, які повертались з відпрацювання виклику у селі, звернули увагу на зустрічний автомобіль, що рухався за містом у напрямку Житомира та мав механічні пошкодження. Поліцейські розвернулись та наздогнали «Акуру». Водій, за зовнішніми ознаками, перебував у стані сп’яніння і стверджував, що не розминувся зі стовпом на узбіччі дороги", - прокоментував начальник Головного управління Національної поліції Житомирщини Юрій Олійник.

За таких обставин водія, як з’ясувалось 35-річного жителя Житомирського району, доставили до районного управління для встановлення та перевірки усіх обставин. Автомобіль з механічними пошкодженнями вилучено для проведення відповідних експертних досліджень.

Зібрані поліцейськими речові докази та інші свідчення вказують на причетність чоловіка до названої дорожньо-транспортної пригоди. Наразі досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.

Загиблому хлопцеві було 28 років і він був жителем Коростеня.


рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині водій збив пішохода та втік з місця ДТП
» Любарські поліцейські затримали водія-втікача, який смертельно травмував велосипедиста
» У Малинському районі поліцейський на власній автівці збив чоловіка та втік з місця аварії
» На Житомирщині водій збив людину та втік з місця ДТП
» У Житомирі легковик насмерть збив жінку, водій із місця ДТП втік
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
Українські чиновники задекларували понад 46 тисяч біткоїнів
Чому у Києві відмовилися зносити пам'ятник дружби з Москвою
Зареєструватися на отримання карантинних 8 тисяч можна буде з наступного тижня, - Шмигаль
Зеленський звільнив одразу шістьох українських послів: в МЗС назвали причину
У Римі демонстранти вступили в сутичку з поліцією через посилення карантину
Протести через локдаун у Римі закінчилися сутичками з поліцією
У США закликали Росію знизити градус напруги у відносинах з Україною
У Мексиці зіткнулися автобуси: загинули 16 людей
В Європі рекордно скоротилися запаси газу
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора